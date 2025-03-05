Трамп заявил о готовности Зеленского вернуться к переговорам о сделке по ресурсам

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед конгрессом заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов вернуться за стол переговоров, а также подписать соглашение по редкоземельным ресурсам Украины.

Американский лидер в своей речи упомянул «письмо», полученное от президента Украины, в котором тот выразил готовность к мирному диалогу.

«Сегодня я получил важное письмо от <…> Зеленского <…> Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира», — заявил Трамп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп заявил во время своего выступления в конгрессе, что за 43 дня у власти добился большего, чем большинство администраций когда-либо. Американский лидер отметил, что этот результат — только начало.