«Проснулась от хлопка»: сопредседателю штаба ОНФ в Красноярском крае сожгли машину

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 35 0

Сопредседателю штаба ОНФ в Красноярском крае Марине Якубенко сожгли машину

Сопредседателю штаба ОНФ в Красноярском крае Марине Якубенко сожгли машину

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Личности злоумышленников пока неизвестны.

Сопредседателю регионального штаба движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) в Красноярском крае Марине Якубенко сожгли автомобиль. Об этом она рассказала 5-tv.ru.

По словам пострадавшей, ЧП произошло ночью. У припаркованной машины загорелась передняя часть. В результате половина автомобиля выгорела дотла.

Более того, по словам Якубенко, это не первая машина, которую подожгли злоумышленники. Предыдущие два автомобиля тоже были сожжены.

«Я проснулась от хлопка, выглянула в окно — густой туман, машина стояла так, что с окна не видно. Я легла спать, но как-то сердце стало колотиться. Слышу на улице какие-то крики, выбежала на балкон, тоже ничего не видно», — рассказала Якубенко в социальных сетях.

Когда Марина выбежала на улицу, соседи уже вызвали МЧС.

Пострадавшая уточнила, что недавно возле ее дома установили камеры. На записи видно, как к машине подходит человек, кладет бутылку и кидает подожженную бумажку. В настоящий момент в деле разбирается полиция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое подростков, которые умышленно подожгли BMW в Москве, приговорены к 140 часам обязательных работ. Инцидент произошел в сентябре 2024 года на Большой Филевской улице.

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