Птичий террор: вороны сбрасывают камни на припаркованные машины

Пернатые используют щебень с кровель для своих «игр», что приводит к серьезным повреждениям и угрозе для жизни прохожих.

Птицы терроризируют жителей российских городов. Вороны сбрасывают камни, лежащие на крышах домов, прямо на припаркованные во дворе машины. Помимо многотысячных убытков, эти обстрелы угрожают и здоровью прохожих.

Почему птицы атакуют людей и как предотвратить такие камнепады, выяснила корреспондент «Известий» Надежда Одинцова.

«Такая штука прилетела в лобовое стекло. Во дворе камень какой-то кто-то скинул», — поделился один из пострадавших.

Таинственный камнепад на Парашютной улице в Санкт-Петербурге пугает жителей уже не первый год. Под ударом парковка.

«Мне прилетел прям в середину лобового стекла. Пошла трещина на все окно. При чем два камня таких было, удар сильный такой был», — рассказал владелец пострадавшего от ворон автомобиля Олег Рахмангулов.

Лобовые стекла разбиты, на крышах вмятины. А рядом улика — камень размером с грецкий орех. Сперва под подозрением оказались дети. Настоящую «преступную группировку» застали с поличным позже.

«Вот летают вороны, и они прям в этот момент кидают с 27 дома камни», — поделилась одна из жительниц дома.

Вороны подхватывают камни, кружат в воздухе, а после сбрасывают их с высоты 25-этажного дома.

«Поразило то, что на ребенка практически упал камень. И почему эта тема вновь поднялась? Потому что машины машинами, а теперь уже угроза жизни некая существует», — рассказала жительница дома Татьяна Кольцова.

После недолгих наблюдений стало понятно, откуда птицы берут камни. Крыша одного из домов засыпана большим слоем крупного щебня.

«Галька необходима для защиты конструкции от утеплителя или, может, какая-то гидроизоляция, воздействия солнечного света, ультрафиолета и, может быть, внешних осадков и так далее. То есть такое применение достаточно часто. Это называется балластовая кровля», — объяснил заместитель декана факультета «Промышленное и гражданское строительство» Петербургского государственного университета путей сообщения Илья Коваленко.

На птичьи обстрелы камнями жалуются не первый раз и не в одном регионе. Подобный налет пернатых бандитов обошелся жителю Екатеринбурга Вячеславу Макарову ремонтом автомобиля в пятьдесят тысяч рублей. Первый камень разбил заднее стекло. Второй упал в песочницу в метре от ребенка.

«Этот проект, видимо, не учитывал соседство с нашими питомцами. Во второй очереди застройщик уже учел этот момент, но в первую очередь никак своими силами не пытался это исправлять», — поделился пострадавший из Екатеринбурга Вячеслав Макаров.

Птицы подхватывают с кровли все, что приглянется, не одни только камни. Эксперты говорят: умысла навредить людям у пернатых нет. Такое поведение — всего лишь способ повеселиться.

«Любимое развлечение птиц — это сбрасывать предметы с высоты. Независимо от того, камень это либо какая-нибудь палка, либо еще любой предмет. Короче говоря, все, что будет: весь строительный мусор, весь шлак, который будет находиться на крыше, рано или поздно птицами будет скинут вниз», — объяснил орнитолог Виталий Симуткин.

И тут вопрос: кто заплатит за такое дорогое развлечение птиц. Содержание кровель — зона ответственности управляющей компании, но регулярные жалобы результата не дают. Недостаточно доказательств.

«Тут конечно, очень сложно доказать, что именно от этой птицы, именно этот камень упал именно на этот автомобиль. Поэтому потребовать компенсацию ущерба практически невозможно», — рассказала адвокат Анжела Кошель.

Жители просят проложить настил, сетку или вовсе убрать щебень с крыш. Пока камни разбивают машины, это неприятно и финансово накладно. А если с такой высоты камень попадет в человека — птичьи игры могут закончиться трагедией.