Российские военные освободили населенный пункт Привольное в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Привольное Донецкой Народной Республики», — заявлено в сообщении ведомства.

Помимо этого, ВС РФ ударила по формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Камышеваха, Богатырь, Федоровка, Искра, Днепроэнергия, Новополь, Бурлацкое ДНР, Январское Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 175 неонацистов.

ВС РФ нанесли удары по нефтебазе, цехам производства беспилотников, а также месту базирования катеров противника. Потери украинских войск за сутки составили до 1350 человек в 150 районах.

Также в МО добавили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито шесть авиационных бомб JDAM и 51 беспилотник.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВС РФ освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР.