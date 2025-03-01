ВС РФ освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР

Российские военные освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое, расположенные в Донецкой Народной Республике. Об этом стало известно 1 марта из сообщения Министерства обороны Российской Федерации.

Помимо этого, были нанесены удары по подразделениям механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двум бригадам территориальной обороны в населенных пунктах Зеленый Гай, Поддубное и Искра в ДНР и Январское Днепропетровской области.

В министерстве сообщили, что в результате боевых действий было уничтожено 160 украинских боевиков. Также противник потерял десять автомобилей, две боевые бронированные машины, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства, и две станции радиоэлектронной борьбы.

Накануне в Курской области российские военные освободили населенный пункт под названием Новая Сорочина. 27 февраля стало известно о том, что был освобожден поселок Никольский в Курской области. А днем ранее были освобождены населенные пункты Орловка и Погребки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над регионами России сбили 48 украинских беспилотников за ночь.