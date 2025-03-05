Суд вынес приговор еще четырем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
Каждый проведет за решеткой 17 последующих лет.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Суд вынес приговор еще четырем украинским боевикам, которые участвовали во вторжении в Курскую область. Российскую границу они перешли в августе прошлого года.
По данным следствия, в составе вооруженных формирований они действовали в селе Снагость Кореневского района — открывали огонь по нашим военным и мирным жителям, мешали эвакуации людей, занимали частные дома.
В итоге всех четверых суд признал виновными в терроризме. За решеткой каждый проведет 17 лет.
- 5 мар
- ВСУ за сутки потеряли более 215 боевиков на курском направлении
- 5 мар
- Отодвинули линию фронта: как бойцы России окружают группировку ВСУ в приграничье
- 4 мар
- ВСУ за сутки потеряли свыше 150 боевиков на курском направлении
- 3 мар
- Москалькова заявила о возвращении 33 жителей Курской области из Украины в РФ
- 3 мар
- ВСУ за сутки потеряли более 160 боевиков на курском направлении
- 3 мар
- «Загорелся со второго удара»: ВС РФ уничтожили несколько танков Leopard ВСУ
- 3 мар
- Гаубицы Д-30 разгромили группу пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 мар
- ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков на курском направлении
- 2 мар
- На очереди Малая Локня: ВС РФ уверено освобождают Курскую область от ВСУ
- 1 мар
- Ка-52М нанес удар по личному составу и бронетехнике ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
79%
-0.01 93.90
1.05
Нашли ошибку?