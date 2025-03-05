Суд вынес приговор еще четырем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область

Суд вынес приговор еще четырем украинским боевикам, которые участвовали во вторжении в Курскую область. Российскую границу они перешли в августе прошлого года.

По данным следствия, в составе вооруженных формирований они действовали в селе Снагость Кореневского района — открывали огонь по нашим военным и мирным жителям, мешали эвакуации людей, занимали частные дома.

В итоге всех четверых суд признал виновными в терроризме. За решеткой каждый проведет 17 лет.