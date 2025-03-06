В США раскрыли причину, по которой приостановили военную помощь Украине

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

США пересматривают финансирование Украины и поэтому приостановили военную помощь

США пересматривают финансирование Украины

Фото: www.globallookpress.com/Henning Kaiser

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Переговоры по сделке о продаже редкоземельных металлов продолжаются.

США остановили военную помощь Украине, потому что пересматривают ее финансирование. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.

«В Совете национальной безопасности мне сказали, что они приостановили или пересматривают финансирование Украины», — сказала она.

Она также отметила, что переговоры США и Украины касательно сделки о редкоземельных металлах продолжаются.

Американский президент Дональд Трамп распорядился прекратить поставки оружия в Киев 4 марта. СМИ распространяли информацию о том, что этот шаг — метод давления на президента Украины Владимира Зеленского. Якобы, таким образом Трамп ускоряет процесс заключения сделки по редкоземельным металлам и избегает необходимости давать Украине гарантии безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Ближайшие союзники Вашингтона, в том числе Британия, все еще получают информацию о России и Украине, но Киев — нет. Соединенные Штаты могут запретить Великобритании делиться с Украиной данными американской разведки на фоне заморозки военной помощи.

+1° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
89.79
0.55 95.70
1.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

1:40
«В руках президента»: Макрон обсудит с ЕС применение ядерного оружия Франции
1:24
«Целлюлит одолел»: Виктория Боня теряет форму перед пляжным сезоном
1:03
На Украине оштрафовали сотрудника ТЦК за мобилизацию россиянина
0:48
Путин призвал МВД усилить борьбу с киберпреступностью
0:28
В США раскрыли причину, по которой приостановили военную помощь Украине
0:10
Овечкин после каждого гола в НХЛ будет делать пожертвование в фонд борьбы с раком

Сейчас читают

ОПЕК+ приоткроет кран: нефть подешевела до $ 70
Прохожие прятались, но цель была одна: момент стрельбы в девушку в Петербурге попал на видео
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской