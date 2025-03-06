На Украине оштрафовали сотрудника ТЦК за мобилизацию россиянина

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Инцидент потряс общественность на фоне регулярного применения силы к призывникам.

На Украине оштрафовали сотрудника ТЦК за мобилизацию россиянина

Фото: www.globallookpress.com/Mihir Melwani

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В Ивано-Франковской области временно исполняющий обязанности руководителя ТЦК (военкомат на Украине. — Прим. ред) был оштрафован на 17 тысяч гривен за то, что мобилизовал в Вооруженные силы Украины (ВСУ) гражданина России. Об этом сообщило издание Zaxid.net, сославшись на постановление суда.

«Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал чиновника ТЦК виновным в превышении полномочий из-за мобилизации гражданина России на военную службу. За админправнарушение подполковнику назначили наказание в виде 17 тыс. гривен штрафа», — сказано в публикации.

ТЦК на постоянной основе применяли силу в отношении призывников, угрожали им и избивали. На фоне этого инцидент с мобилизацией в ряды ВСУ гражданина России вызвал широкий общественный резонанс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что матери боевиков штурмуют военкомат в Николаеве. Причиной женского бунта является жестокость территориальных центров комплектования. На жертв они «охотятся» в людных местах. Наседают толпой, а затем заталкивают в машину, не проверив документы. На улицы Николаева вышли не только матери, но и родственники тех, кто ушел на фронт и остался в живых только благодаря тому, что сдался в плен российской армии.

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