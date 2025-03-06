Овечкин после каждого гола в НХЛ будет делать пожертвование в фонд борьбы с раком

Хоккеист Александр Овечкин, которому осталось всего 11 шайб для преодоления рекорда канадца Уэйна Гретцки, заявил, что отныне за каждую забитую им шайбу он будет переводить в фонд борьбы с детской онкологией сумму, равную количеству его голов в НХЛ.

Капитан хоккейной команды «Вашингтон» поделился, что он собирается делать выплаты до конца своей карьеры, а руководство его клуба пообещало удваивать сумму каждой выплаты. Сейчас на счету Овечкина уже 884 шайбы.

«Я горжусь тем, что присоединился к фонду и поддерживаю их усилия по финансированию исследований раковых заболеваний, которые спасают людям жизни. На протяжении всей своей карьеры в НХЛ я встречал много храбрых детей, борющихся с раком, и чувствую, что важно сделать все возможное, чтобы помочь спасти больше жизней от этого ужасного заболевания», — рассказал Овечкин.

Акция стартует уже шестого марта с матча «Кэпиталз» против «Рейнджерс». Для болельщиков обеих команд также будет открыта возможность стать частью общего дела и помочь в сборе средств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампы-Бэй Лайтнинг».