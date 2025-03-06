Овечкин после каждого гола в НХЛ будет делать пожертвование в фонд борьбы с раком

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 26 0

Сумма выплат будет удваиваться его командой.

Овечкин после каждого гола в НХЛ будет делать пожертвование в фонд борьбы с раком

Фото: Reuters/Джефф Берк

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Хоккеист Александр Овечкин, которому осталось всего 11 шайб для преодоления рекорда канадца Уэйна Гретцки, заявил, что отныне за каждую забитую им шайбу он будет переводить в фонд борьбы с детской онкологией сумму, равную количеству его голов в НХЛ.

Капитан хоккейной команды «Вашингтон» поделился, что он собирается делать выплаты до конца своей карьеры, а руководство его клуба пообещало удваивать сумму каждой выплаты. Сейчас на счету Овечкина уже 884 шайбы.

«Я горжусь тем, что присоединился к фонду и поддерживаю их усилия по финансированию исследований раковых заболеваний, которые спасают людям жизни. На протяжении всей своей карьеры в НХЛ я встречал много храбрых детей, борющихся с раком, и чувствую, что важно сделать все возможное, чтобы помочь спасти больше жизней от этого ужасного заболевания», — рассказал Овечкин.

Акция стартует уже шестого марта с матча «Кэпиталз» против «Рейнджерс». Для болельщиков обеих команд также будет открыта возможность стать частью общего дела и помочь в сборе средств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампы-Бэй Лайтнинг».

+1° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
89.79
0.55 95.70
1.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

1:40
«В руках президента»: Макрон обсудит с ЕС применение ядерного оружия Франции
1:24
«Целлюлит одолел»: Виктория Боня теряет форму перед пляжным сезоном
1:03
На Украине оштрафовали сотрудника ТЦК за мобилизацию россиянина
0:48
Путин призвал МВД усилить борьбу с киберпреступностью
0:28
В США раскрыли причину, по которой приостановили военную помощь Украине
0:10
Овечкин после каждого гола в НХЛ будет делать пожертвование в фонд борьбы с раком

Сейчас читают

ОПЕК+ приоткроет кран: нефть подешевела до $ 70
Прохожие прятались, но цель была одна: момент стрельбы в девушку в Петербурге попал на видео
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской