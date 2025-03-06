Врачебная ошибка? Почему в лечении Папы Римского нет положительной динамики

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Профессор Воробьев: Папа Римский Франциск нуждается в приеме антикоагулянтов

Врачебная ошибка? Почему в лечении Папы Римского нет положительной динамики

Фото: Reuters/Гульельмо Манджапане

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Понтифик находится на грани жизни и смерти.

Состояние Папы Римского Франциска с середины февраля стремительно ухудшается. Сообщалось, что он находится на неинвазивной механической вентиляции легких после двух приступов дыхательной недостаточности. В беседе с aif.ru председатель Московского городского научного общества терапевтов и профессор Павел Воробьев рассказал, что спасение понтифика возможно, если применять правильное лечение.

Эксперт полагает, что при скором приеме антикоагулянтов и свежезамороженной плазмы, а также проведении плазмафереза — забора крови и очистки от токсичных веществ — возможно выздоровление священнослужителя.

По словам специалиста, по объявленным в СМИ симптомам, у Папы Римского наблюдается синдром внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдром), и его нужно незамедлительно лечить, поскольку без этого Франциск может вскоре скончаться.

В России с данным синдромом научились успешно бороться и делают это около сорока лет. Метод регулярно использовался во время пандемии COVID-19, и с его помощью удалось спасти большое количество заболевших. Применяют его и в настоящий момент. Однако западные страны не спешат перенимать опыт российских коллег, поэтому жизни многих людей под угрозой.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Папы Римского снова эпизоды острой дыхательной недостаточности.

+1° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
89.79
0.55 95.70
1.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

4:45
Трамп пригрозил убить членов ХАМАС при отказе немедленно освободить заложников
4:08
«Нашли общее занятие»: Захарова сравнила Макрона с Зеленским
3:45
Врачебная ошибка? Почему в лечении Папы Римского нет положительной динамики
3:26
Макрон пригрозил США ответными мерами в случае введения пошлин для ЕС
3:03
«Действовать нужно быстро»: Путину доложили о мерах защиты россиян от мошенников
2:42
В Москве состоялась премьера сериала «Между нами химия»

Сейчас читают

ОПЕК+ приоткроет кран: нефть подешевела до $ 70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской