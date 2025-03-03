Резкое ухудшение: у Папы Римского снова эпизоды острой дыхательной недостаточности

Понтифик все еще борется с двусторонней пневмонией.

Папа Римский Франциск, проходящий лечение в больнице, в понедельник вновь перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности. Соответствующее заявление сделала служба печати Святого престола.

«Сегодня у папы зафиксировано два эпизода острой дыхательной недостаточности, вызванных значительным скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом. Поэтому были проведены две бронхоскопии с необходимостью аспирации обильных выделений», — поделились подробностями лечения Франциска в Ватикане.

В сообщении также добавили, что Папу Римского пришлось вновь подключить к неинвазивной искусственной вентиляции легких. В свою очередь, само состояние Франциска оценивают на данный момент как сложное, а прогнозы называют сдержанными.

Понтифик находится в больнице Рима уже более двух недель. Он был госпитализирован в середине февраля с тяжелой респираторной инфекцией, которая вызвала другие осложнения.

Ранее 5-tv.ru писал о решении врачей накануне прекратить использование искусственной вентиляции легких в качестве метода лечения Папы Римского.