Резкое ухудшение: у Папы Римского снова эпизоды острой дыхательной недостаточности
Ватикан: состояние Папы Римского резко ухудшилось
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Didier Lebrun
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Понтифик все еще борется с двусторонней пневмонией.
Папа Римский Франциск, проходящий лечение в больнице, в понедельник вновь перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности. Соответствующее заявление сделала служба печати Святого престола.
«Сегодня у папы зафиксировано два эпизода острой дыхательной недостаточности, вызванных значительным скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом. Поэтому были проведены две бронхоскопии с необходимостью аспирации обильных выделений», — поделились подробностями лечения Франциска в Ватикане.
В сообщении также добавили, что Папу Римского пришлось вновь подключить к неинвазивной искусственной вентиляции легких. В свою очередь, само состояние Франциска оценивают на данный момент как сложное, а прогнозы называют сдержанными.
Понтифик находится в больнице Рима уже более двух недель. Он был госпитализирован в середине февраля с тяжелой респираторной инфекцией, которая вызвала другие осложнения.
Ранее 5-tv.ru писал о решении врачей накануне прекратить использование искусственной вентиляции легких в качестве метода лечения Папы Римского.
Читайте также
79%
0.99 92.85
1.28
Нашли ошибку?