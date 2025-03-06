Трамп пригрозил убить членов ХАМАС при отказе немедленно освободить заложников

Президент США Дональд Трамп пообещал, что всех членов палестинского движения ХАМАС ждет смерть, если они в ближайшие сроки не отпустят заложников.

«Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните тела всех убитых вами людей, иначе вам конец», — написал лидер страны в соцсети.

Трамп также уточнил, что в случае отказа ХАМАС от соблюдения требований, США передадут Израилю необходимые средства, чтобы работа была закончена.

Предводителям палестинского движения глава Штатов рекомендовал бежать, так как это еще возможно.

«Это последнее предупреждение! Что касается руководства, то сейчас самое время покинуть Газу, пока у вас еще есть шанс», — заявил он.

Находящихся в Газе людей американский президент призвал рассудить здравомысляще и передать удерживаемых заложников для своего же дальнейшего благополучия.

«Также обращаюсь к жителям Газы: вас ждет прекрасное будущее, но не в том случае, если вы удерживаете заложников. Если вы это делаете, то вы мертвы! Примите разумное решение. Освободите заложников сейчас, иначе потом вам придется жестоко поплатиться», — подытожил лидер США.

Во вторник, 4 марта, газета Jerusalem Post передавала, что армия Израиля может возобновить военные действия в секторе Газа, если ХАМАС не перейдет ко второму этапу соглашения о прекращении огня c освобождением всех заложников.

Также за два дня до этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не оказывает гуманитарную помощь в Газе, поскольку ХАМАС отказался от принятия плана США для последующих переговоров. Было объявлено, что решение принималось с согласованием администрации Трампа. В свою очередь, ХАМАС назвал такой подход «дешевым шантажом».

Ранее, писал 5-tv.ru, Израиль заблокировал доступ гуманитарной помощи в сектор Газа.