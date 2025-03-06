В России ввели скидку 50% на железнодорожные билеты для детей

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Воспользоваться ей смогут юноши и девушки в возрасте от 10 до 18 лет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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В России ввели 50% скидку на железнодорожные билеты для детей и подростков.

Воспользоваться ей смогут юноши и девушки в возрасте от 10 до 18 лет. Льгота доступна на всех поездах дальнего следования — в плацкарте, общих вагонах, а также в вагонах 2-го и 3-го классов. Исключением станут скоростные составы — на них скидка не распространяется.

Раньше льготу предоставляли школьникам — во время летних каникул. При этом обязательно требовалась справка из учебного заведения.

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