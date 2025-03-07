Не доверяйте красивым словам: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 марта

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 10 по 16 марта 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя ожидается весьма активная — и лунное затмение, и начало ретроградного Меркурия, да еще и дни болезней. Сразу три дня болезней на неделе — будьте внимательнее, когда планируете обращение к врачу.

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Понедельник, 10 марта 2025 года

День Каменного тигра



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Офицер дня закрытие дает весьма однозначные рекомендации — лучше в такой день завершать проекты. Звезда Желтый охват делает его подходящим для духовных практик.

А вот ремонтные работы, начало чего-либо, обращение к врачу — лучше делать в другое время. Здесь скопились Звезды болезней, а жизненной энергии в дне мало, поэтому лучше поберечь силы. Да и структура дня Зеленый дракон обретает балдахин дает трудности в делах.

Совет книги перемен: улыбайтесь и сияйте как полуденное солнце. Излучайте добрые чувства, щедрость и поддержку. Забудьте о грусти и унынии.

Вторник, 11 марта 2025 года

День Земляного кролика



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Энергии дня негативны и потенциально вредоносны из-за структуры Ша — поворота неба и земли. Ничего важного в такой день лучше не делать, есть риск получить долгосрочные и неприятные последствия для всех членов семьи. К тому же это день болезней, поэтому, во избежание ошибок в анализах и диагнозах, лучше плановые медицинские мероприятия перенести на другой день.

Допустимо планировать, проводить встречи с друзьями и близкими, инвестировать, отправляться на свидания, заниматься рутиной.

Совет книги перемен: чрезмерно строгие правила и ограничения могут причинить вред. Руководите ходом вещей, оставаясь в центре. Устанавливая разумные правила, люди упорядочивают свою жизнь.

Среда, 12 марта 2025 года

День Стального дракона

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Переезжать в новый дом, открывать проект и жениться китайские тексты сегодня не советуют — такие действия грозят финансовыми потерями в течение от 60 до 120 дней.

Структура Белый павильон обмана указывает на возможность возникновения юридических проблем, неожиданных обстоятельств и споров. Дела лучше планировать тщательнее.

Совет книги перемен: путь открыт. Будьте деятельны и уверены в себе. Выходите за свои пределы и проникайте в суть вещей. Поощряйте ближних.

Четверг, 13 марта 2025 года

День Золотой змеи

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День небесной пустоты не подойдет для земляных работ. Косметический ремонт, тем не менее, делать можно. Для путешествий этот день подходит, хорош он и для свадьбы, крупных мероприятий по бизнесу — все они будут поддержаны желтой сетью, красным сандалом, звездой хранилища.

Хорошие новости и для пар, планирующих рождение детей, — ребенок, зачатый в такой день, родится здоровым, удачливым, талантливым и принесет богатство родителям. Поэтому четверг можно назвать днем любви и романтики.

И структура Белый тигр наказан дает надежду на неожиданную прибыль и прощение всех, кто в чем-то провинился.

Совет книги перемен: вы можете добиться великого изобилия. Проявляйте великодушие, когда добьетесь цели. Будьте решительны, и люди соберутся вокруг вас. Не допускайте ненависти и негатива.

Пятница, 14 марта 2025 года

День Водной лошади



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День лунного затмения. Согласно древним текстам, он может подойти только для духовных практик и очень несложных бытовых задач. Страсти кипят из-за полной луны, поэтому в такой день лучше не принимать судьбоносных решений и постараться провести его тихо.

Совет книги перемен: уравновешивайте одни события другими, гармонизируйте обстановку. Будьте скромны и скрывайте свои добродетели. Приспосабливайтесь к обстоятельствам.

Суббота, 15 марта 2025 года

День Водной козы



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Позитивный день, проходит под защитой желтой сети, красного сандала, небесного императора и земного императора. Если его провести активно, ждите удачи в области инвестиций, прироста денежного состояния и земельной собственности. Разумеется, ничего не произойдет само собой, но счастливые звезды могут дать ценные подсказки в этом направлении.

С этого дня западные астрологи начинают пиарить ретроградный Меркурий. В то время как китайская астрология прохладно относится к этому явлению. По сути, это всего лишь оптическая иллюзия, которая происходит из-за особенностей эклиптики. Китайцев такое не впечатляет: ползет себе Меркурий против часовой стрелки по небу и ползет.

Тем не менее общие рекомендации остаются те же: будьте внимательнее, старайтесь тщательнее обдумывать покупки. Идеи, которые придут в голову в этот период, лучше записать, а протестировать и реализовать лучше в другое время.

Совет книги перемен: ищите в себе помощника, внутренний источник энергии и вдохновения — это откроет путь. Помощи других людей нет, не доверяйте красивым словам.

Воскресенье, 16 марта 2025 года

День Деревянной обезьяны



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Еще один хороший день со счастливыми звездами на неделе. Активность в этот день сулит изобилие, денежную удачу, рождение счастливого ребенка (в древних текстах — благородного дитя). Кроме того, день хорош для переговоров, романтических свиданий и планирования.

Совет книги перемен: вы находитесь на грани важных перемен, готовы предпринять решающее усилие. Возьмите паузу, накопите энергию, чтобы в нужное время сделать шаг, и это приведет к успеху.

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