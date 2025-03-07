Не доверяйте красивым словам: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 марта
На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
Фото, видео: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 10 по 16 марта 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Неделя ожидается весьма активная — и лунное затмение, и начало ретроградного Меркурия, да еще и дни болезней. Сразу три дня болезней на неделе — будьте внимательнее, когда планируете обращение к врачу.
Больше гороскопов смотрите здесь
Понедельник, 10 марта 2025 года
День Каменного тигра
Офицер дня закрытие дает весьма однозначные рекомендации — лучше в такой день завершать проекты. Звезда Желтый охват делает его подходящим для духовных практик.
А вот ремонтные работы, начало чего-либо, обращение к врачу — лучше делать в другое время. Здесь скопились Звезды болезней, а жизненной энергии в дне мало, поэтому лучше поберечь силы. Да и структура дня Зеленый дракон обретает балдахин дает трудности в делах.
Совет книги перемен: улыбайтесь и сияйте как полуденное солнце. Излучайте добрые чувства, щедрость и поддержку. Забудьте о грусти и унынии.
Вторник, 11 марта 2025 года
День Земляного кролика
Энергии дня негативны и потенциально вредоносны из-за структуры Ша — поворота неба и земли. Ничего важного в такой день лучше не делать, есть риск получить долгосрочные и неприятные последствия для всех членов семьи. К тому же это день болезней, поэтому, во избежание ошибок в анализах и диагнозах, лучше плановые медицинские мероприятия перенести на другой день.
Допустимо планировать, проводить встречи с друзьями и близкими, инвестировать, отправляться на свидания, заниматься рутиной.
Совет книги перемен: чрезмерно строгие правила и ограничения могут причинить вред. Руководите ходом вещей, оставаясь в центре. Устанавливая разумные правила, люди упорядочивают свою жизнь.
Среда, 12 марта 2025 года
День Стального дракона
Переезжать в новый дом, открывать проект и жениться китайские тексты сегодня не советуют — такие действия грозят финансовыми потерями в течение от 60 до 120 дней.
Структура Белый павильон обмана указывает на возможность возникновения юридических проблем, неожиданных обстоятельств и споров. Дела лучше планировать тщательнее.
Совет книги перемен: путь открыт. Будьте деятельны и уверены в себе. Выходите за свои пределы и проникайте в суть вещей. Поощряйте ближних.
Четверг, 13 марта 2025 года
День Золотой змеи
День небесной пустоты не подойдет для земляных работ. Косметический ремонт, тем не менее, делать можно. Для путешествий этот день подходит, хорош он и для свадьбы, крупных мероприятий по бизнесу — все они будут поддержаны желтой сетью, красным сандалом, звездой хранилища.
Хорошие новости и для пар, планирующих рождение детей, — ребенок, зачатый в такой день, родится здоровым, удачливым, талантливым и принесет богатство родителям. Поэтому четверг можно назвать днем любви и романтики.
И структура Белый тигр наказан дает надежду на неожиданную прибыль и прощение всех, кто в чем-то провинился.
Совет книги перемен: вы можете добиться великого изобилия. Проявляйте великодушие, когда добьетесь цели. Будьте решительны, и люди соберутся вокруг вас. Не допускайте ненависти и негатива.
Пятница, 14 марта 2025 года
День Водной лошади
День лунного затмения. Согласно древним текстам, он может подойти только для духовных практик и очень несложных бытовых задач. Страсти кипят из-за полной луны, поэтому в такой день лучше не принимать судьбоносных решений и постараться провести его тихо.
Совет книги перемен: уравновешивайте одни события другими, гармонизируйте обстановку. Будьте скромны и скрывайте свои добродетели. Приспосабливайтесь к обстоятельствам.
Суббота, 15 марта 2025 года
День Водной козы
Позитивный день, проходит под защитой желтой сети, красного сандала, небесного императора и земного императора. Если его провести активно, ждите удачи в области инвестиций, прироста денежного состояния и земельной собственности. Разумеется, ничего не произойдет само собой, но счастливые звезды могут дать ценные подсказки в этом направлении.
С этого дня западные астрологи начинают пиарить ретроградный Меркурий. В то время как китайская астрология прохладно относится к этому явлению. По сути, это всего лишь оптическая иллюзия, которая происходит из-за особенностей эклиптики. Китайцев такое не впечатляет: ползет себе Меркурий против часовой стрелки по небу и ползет.
Тем не менее общие рекомендации остаются те же: будьте внимательнее, старайтесь тщательнее обдумывать покупки. Идеи, которые придут в голову в этот период, лучше записать, а протестировать и реализовать лучше в другое время.
Совет книги перемен: ищите в себе помощника, внутренний источник энергии и вдохновения — это откроет путь. Помощи других людей нет, не доверяйте красивым словам.
Воскресенье, 16 марта 2025 года
День Деревянной обезьяны
Еще один хороший день со счастливыми звездами на неделе. Активность в этот день сулит изобилие, денежную удачу, рождение счастливого ребенка (в древних текстах — благородного дитя). Кроме того, день хорош для переговоров, романтических свиданий и планирования.
Совет книги перемен: вы находитесь на грани важных перемен, готовы предпринять решающее усилие. Возьмите паузу, накопите энергию, чтобы в нужное время сделать шаг, и это приведет к успеху.
Ранее 5-tv.ru рассказал гороскоп на февраль 2025 для всех знаков зодиака.
Читайте также
81%
-0.22 96.60
0.90
Нашли ошибку?