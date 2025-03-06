ФСБ сорвала попытку Киева получить персональные данные школьников для вербовки

Операцию курировали спецслужбы НАТО.

ФСБ России пресекла попытку украинской разведки получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья с целью вербовки. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) планировало привлечь учеников образовательных учреждений к совершению диверсий.

Уточняется, что разведка Украины получила неправомерный доступ к информационным ресурсам Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» и Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Киевские спецслужбы перехватили скан-копии писем с приглашением школьников к участию в «Военно-патриотическом диктанте», затем видоизменили файлы и разослали их в образовательные организации.

Благодаря своевременным мерам удалось предотвратить последствия операции. Помимо этого, образовательные учреждения региона были вовремя проинформированы о готовящихся провокациях.

К слову, прежде ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Тихона. Были задержаны два человека - украинец и россиянин, которых в середине прошлого года завербовало ГУР МО Украины через Telegram. Известно, что они были православными священнослужителями: один — клириком храма Воскресения Христова в Сокольниках, другой был помощником митрополита Тихона в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Запорожье ФСБ задержала преступную группу, занимавшуюся обменом валюты.