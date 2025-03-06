ФСБ сорвала попытку Киева получить персональные данные школьников для вербовки

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 57 0

Спецслужбы Украины пытались получить данные российских школьников для вербовки

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Операцию курировали спецслужбы НАТО.

ФСБ России пресекла попытку украинской разведки получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья с целью вербовки. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) планировало привлечь учеников образовательных учреждений к совершению диверсий.

Уточняется, что разведка Украины получила неправомерный доступ к информационным ресурсам Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» и Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Киевские спецслужбы перехватили скан-копии писем с приглашением школьников к участию в «Военно-патриотическом диктанте», затем видоизменили файлы и разослали их в образовательные организации.

Благодаря своевременным мерам удалось предотвратить последствия операции. Помимо этого, образовательные учреждения региона были вовремя проинформированы о готовящихся провокациях.

К слову, прежде ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Тихона. Были задержаны два человека - украинец и россиянин, которых в середине прошлого года завербовало ГУР МО Украины через Telegram. Известно, что они были православными священнослужителями: один — клириком храма Воскресения Христова в Сокольниках, другой был помощником митрополита Тихона в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Запорожье ФСБ задержала преступную группу, занимавшуюся обменом валюты.

+5° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.79
0.55 95.70
1.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:30
«Немного сложнее»: невеста Гуфа рассказала об общении с детьми рэпера
12:13
Число пострадавших при сбросе бомб в Южной Корее возросло до 15
12:08
Российские военные освободили населенный пункт Андреевка в ДНР
11:56
«Меня бросят»: Майки Мэдисон переживает расставание с Юрой Борисовым
11:38
В Кургане ребенок погиб при пожаре в частном доме
11:20
Любовь или прикрытие? Елена Перминова впервые вышла в свет с молодым бойфрендом

Сейчас читают

На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Вики
Работа «Ураганов» на южнодонецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской