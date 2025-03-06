Культурные площадки Москвы подготовили программу к 8 Марта

ВДНХ, парки, музеи и библиотеки Москвы подготовили программу к Международному женскому дню. Она пройдет с 6 по 9 марта. Жителей и гостей столицы ждут экскурсии, лекции, викторины, мастер-классы, цветочные забеги и весенний фестиваль, сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

«Приглашаем на культурные площадки города, где в честь 8 Марта пройдет больше 400 мероприятий. Это кинопоказы, выставки, поэтические вечера и концерты. Детям предложат сделать для мам и бабушек открытки, брошки и другие подарки», — отметила Наталья Сергунина.

В Центральной библиотеке № 70 имени М.А. Шолохова 6 марта прозвучат известные романсы, песни и стихи о любви. В Центральной молодежной библиотеке № 122 имени А. Грина 7 марта проведут мастер-класс по созданию бумажных цветов, а также выступят молодые музыканты.

В библиотеке № 240 все желающие 7 марта узнают о женщинах-космонавтах и их жизни. Здесь же состоится презентация книжно-иллюстративной выставки «Космическая весна» и новинок научно-популярной литературы.

ВДНХ для прекрасных дам

Кремлевская школа верховой езды запланировала уже традиционную ежегодную акцию. 8 марта всадники в парадной форме у павильона № 42 поздравят посетительниц ВДНХ и вручат 300 букетов.

Музей славянской письменности «Слово» (павильон № 58) приглашает на тематическую экскурсию. Гиды расскажут о том, какую роль сыграли женщины в развитии грамотности и русской словесности в России.

В мастерской инженерного творчества, расположенной в центре «Космонавтика и авиация», детей ждут на мастер-класс «Цветы, которые не завянут». Они разработают дизайн брошек, напечатают их на 3D-принтере и подарят поделки мамам и бабушкам.

В историческом парке «Россия — моя история» (павильон № 57) пройдет ежегодный весенний фестиваль. Для гостей подготовили экскурсии, интерактивные занятия и театральную постановку.

Музей кино на ВДНХ (павильон № 36) предлагает дамам бесплатно посетить постоянную экспозицию и временные выставки, посмотреть фильмы. В их числе «Укротительница тигров» и «Восьмое марта».

Свыше 10 мероприятий организуют в музее «Атом». Это концерты, мастер-классы и викторина. Всем желающим предложат сделать флорариум своими руками и собрать букеты из первоцветов.

Экскурсии и поэтические вечера

В Парке Горького 8 марта проведут экскурсии по Нескучному саду, посвященные историям о любви, балах и дуэлях. Семьи смогут принять участие в квесте и творческих занятиях.

Парк «Сокольники» ждет гостей на лекциях и поэтическом вечере. Искусствовед, редактор и поэтесса расскажут о знаменитых писательницах, поделятся своими историями и порекомендуют книги. В парке «Фили» пройдет цветочный забег. Мужчины на старте получат букеты цветов, которые они будут дарить всем встретившимся по пути женщинам.

Сад имени Н.Э. Баумана приглашает на экскурсию по выставке работ Сальвадора Дали «Женщины-цветы». Посетители увидят его иллюстрации и скульптуры, послушают лекцию об истории их создания и источниках вдохновения.

Рыцарский квест и фотосессии в стиле ретро

8 и 9 марта в образовательном центре кинопарка «Москино» пройдут два занятия с гримерами и стилистами. Они научат наносить профессиональный макияж и делать модные укладки и прически.

В декорациях «Соборная площадь» для дам устроят фотосессию в ретростиле. Участницы примерят антуражные перчатки и шляпки, будут позировать на камеру с веерами. А мужчины смогут испытать себя в рыцарском квесте. Героям предстоит преодолеть препятствия, чтобы сделать подарок своей возлюбленной.

В зоне «Ковбойский городок» подготовили мастер-классы по созданию украшений, декорированию бархатных ободков и ваз с использованием ткани, лент и цветочных элементов.

В других местах ждут постановочные съемки по мотивам приключенческой картины «Тот самый Мюнхгаузен». Гости кинопарка станут актерами и познакомятся с процессом создания кинолент.

На некоторые мероприятия понадобится предварительная регистрация. Узнать расписание и условия посещения можно на сайтах учреждений.