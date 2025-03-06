Лавров: без западной помощи Украина не может наносить удары по России

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 37 0

Это подтверждают публикации о приостановке США передачи киевскому режиму разведданных.

Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

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Без военной помощи Запада Украина не может наносить удары по России, что подтверждают публикации о приостановке США передачи киевскому режиму разведданных. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров во время общения с журналистами по итогам пресс-конференции после переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.

Страны Запада, по сути, признали, что благодаря их разведданным и помощи Украина имела возможность запускать дальнобойные ракеты по территории России, отметил Лавров.

«Уже не раз говорили, что прав был бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, когда заявлял, в свойственной ему манере, что конфликт на Украине можно остановить очень быстро, за две недели, стоит лишь прекратить поставки военной помощи украинскому режиму», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что Россия всегда четко заявляла об открытости к диалогу. Наша страна также приветствует позицию администрации президента США Дональда Трампа, который заявил о желании остановить конфликт.

«Мы тоже за мир, и мы готовы к честному разговору с учетом всех первопричин этого конфликта, включая безопасность Российской Федерации и гарантии от того, что Североатлантический альянс будет продолжать проглатывать Украину в качестве территории, которая будет потом освоена для создания постоянных угроз Российской Федерации», — сказал министр иностранных дел РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ядерная риторика Макрона — это угроза для России. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Президент Франции вполне может связаться с лидером РФ и прояснить все вопросы, уточнил глава МИД страны. Лавров отметил, что такие заявления от лидера европейского государства просто-напросто неприемлемы. Тот факт, что Макрон собирает встречу руководителей генштабов стран Запада и настаивает на использовании ядерного оружия против РФ — это серьезный звонок.

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