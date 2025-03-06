«Воплощение любви к Родине»: Путин поздравил Терешкову с 88-летием

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Владимир Путин поздравил Валентину Терешкову с Днем рождения

Путин поздравил Терешкову

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

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Президент пожелал первой женщине-космонавту здоровья и успехов.

Президент России Владимир Путин поздравил первую женщину-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову с 88-летием. Текст поздравления главы РФ опубликован на сайте Кремля.

Лидер нашего государства поздравил Терешкову с Днем рождения. Он пожелал имениннице здоровья, успехов и всего наилучшего.

«Ваш легендарный, исторический полет к звездам, востребованная общественная, законотворческая деятельность — зримое воплощение любви к Родине, преданности избранному делу», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что все, даже самые сложные задачи, которые вставали перед Героем СССР, всегда были решены с честью.

Валентина Терешкова не только первая женщина-космонавт. Она до сих пор остается единственной представительницей прекрасного пола, которая совершила одиночный полет в космос.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин поздравил Барду Гунбу с победой на выборах президента Абхазии. Российский лидер отметил, что 54,7% при явке 70% — это хороший результат, который отражает доверие народа.

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