Свадебный ад: гость сбежал с церемонии, взорвал дом молодоженов и погиб в огне

В помещении на момент пожара было шесть кошек.

В штате Иллинойс, США, во время пожара сгорел мужчина, который до этого совершил побег со свадьбы знакомых и в последующем подорвал их дом. Об этом сообщил ABC7.

Американцы Том Дэвис и Элени Вреттос обменивались клятвами во время церемонии бракосочетания 15 февраля, а в этот момент их дом почти взлетел на воздух от взрыва.

С горящего здание огонь перекинулся на другое поблизости. Невеста на пожар прибежала в свадебном платье. Уточнялось, что на момент возгорания шесть кошек оставались в доме. К сожалению, неизвестно выжили ли они. Происшествие стало настолько масштабным, что из-за него пришлось эвакуироваться 11 семьям.

На месте событий сотрудники полиции среди обломков обнаружили 31-летнего Энтони Авила-Пуэбла. Оказалось, он был на свадьбе Дэвиса и Вреттос в качестве гостя, но в один момент просто исчез. При этом камера засекла маршрут мужчины: оставил автомобиль неподалеку от дома, а дальше занес канистры с легковоспламеняющейся жидкостью в здание. Из горящего дома мужчина так и не вышел. Мотив преступления не установлен.

Полиции передавала, что в том же здании раньше проживала партнерша поджигателя. Расследование продолжается.

По средствам общественной поддержки молодоженам удалось собрать 28 тысяч долларов, что составляет 2,5 миллиона рублей, на новое место жительства. Вреттос рассказала, что сгоревший дом 40 лет был в собственности ее семьи.

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