Склад с паллетами горит в Подмосковье на площади 1 600 квадратных метров

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

У здания частично обрушилась кровля.

В Подмосковье ликвидируется пожар на складе с паллетами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники МЧС России занимаются ликвидацией пожара в Московской области. Об этом сообщает ведомство в официальном Telegram-канале.

В микрорайоне Сходня города Химки произошло быстро распространяющиеся возгорание на складе со строительными паллетами. Уточняется, что в настоящий момент огонь бушует на 1 600 квадратных метрах. По имеющейся информации, у сооружения обрушилась кровля. Ущерб от деформации верхнего элемента покрытия фиксируется на 800 квадратных метрах.

Также представители МЧС передают, что на месте работают в оперативном режиме 49 профессиональных сотрудников, в тушении огня задействовано 15 единиц специальной техники.

Информации о возможных пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства возгорания уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Карачаево-Черкесии произошло возгорание бензовоза и АЗС на 200 квадратных метрах. Была проведена слаженная работа, и спасатели устранили огонь. Тушением очага занимались 12 человек и пять единиц техники. Пострадавших не было. Сообщалось, что причины выясняются на месте.

+8° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
89.57
-0.22 96.60
0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
Артиллерия громит ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
6:42
Обещал все возместить: режиссер Шерстобитов накануне смерти сделал звонок
6:28
Не верьте советам из интернета: флорист рассказала, как продлить жизнь цветов
6:10
Су-25 на охране курского приграничья. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака
5:36
Склад с паллетами горит в Подмосковье на площади 1 600 квадратных метров

Сейчас читают

Не доверяйте красивым словам: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 марта
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 марта
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской