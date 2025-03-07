ФСБ выявила организатора финансирования терроризма в Томской области

В Томской области сотрудники ФСБ РФ пресекли деятельность подозреваемого в организации терроризма. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

По версии следствия, он создал канал, при помощи которого переводил деньги на криптовалютный кошелек. Затем эти средства направлялись для финансирования деятельности международных террористических организаций.

«На данный момент следствие предпринимает комплекс мер, направленных на сбор и закрепление доказательной базы, а также установление иных участников преступления». — отметили в ведомстве.

Злоумышленнику грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. В настоящий момент продолжаются следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия.

Прежде в Екатеринбурге был задержан мужчина, подстрекавший население к совершению терактов. Злоумышленник, находясь в Грузии, призывал в социальных сетях людей поджигать банкоматы и забрасывать воинские части взрывчатыми смесями (коктейлями Молотова).

Известно, что он принимал запрещенные вещества и был ранее судим за их хранение. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганда через электронные сети»).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане ликвидированы готовившие теракт в Каспийске боевики.