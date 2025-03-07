Медики купировали гипертонический криз у президента Южной Осетии Гаглоева

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 26 0

Накануне стало известно о его госпитализации.

У президента Южной Осетии Гаглоева диагностировали купирование гипертонического

Фото: © РИА Новости/ Григорий Сысоев

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Врачи купировали гипертонический криз у президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-секретарь главы республики Наталья Босикова.

«За ночь и до утра болевого синдрома не было, артериальное давление не повышалось. С утра выполнено эхокардиографическое исследование сердца, изменений не выявлено», — сказала она.

О госпитализации Алана Гаглоева в клинику Северной Осетии стало известно накануне. Причиной стал гипертонический криз.

Отмечалось, что президент проходил в медицинском учреждении обследование. До этом в СМИ и Telegram-каналах распространялась информация о том, что глава южнокавказской республики попал в больницу с подозрением на инфаркт.

Алан Гаглоев занимает должность президента Южной Осетии с 24 мая 2022 года. Он также в 2017 году принимал участие в президентских выборах в качестве кандидата, но занял лишь третье место, набрав 10,17% голосов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Папы Римского снова эпизоды острой дыхательной недостаточности. Его пришлось вновь подключить к неинвазивной искусственной вентиляции легких.

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