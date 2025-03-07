Россияне стали меньше пить водку: продажи крепкого алкоголя резко упали
Продажи водки в России сократились на четверть с начала года
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Эксперты связывают это с ростом цен на импортные напитки и изменением потребительских предпочтений в пользу вина.
В России стали меньше пить водку и другие крепкие напитки. С начала года продажи такого алкоголя снизились почти на четверть.
Речь о всех напитках крепче девяти градусов, в том числе ликерах и коньяке. А вот вино, напротив, теперь покупают чаще.
При этом ввезенные из-за рубежа напитки за год подорожали примерно на 40%. Заметно подскочила стоимость вин из недружественных стран, на которые ввели повышенные ввозные пошлины.
В ответ российские компании наращивают импорт из стран Латинской Америки и ЮАР.
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