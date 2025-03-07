Россияне стали меньше пить водку: продажи крепкого алкоголя резко упали

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Продажи водки в России сократились на четверть с начала года

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Эксперты связывают это с ростом цен на импортные напитки и изменением потребительских предпочтений в пользу вина.

В России стали меньше пить водку и другие крепкие напитки. С начала года продажи такого алкоголя снизились почти на четверть.

Речь о всех напитках крепче девяти градусов, в том числе ликерах и коньяке. А вот вино, напротив, теперь покупают чаще.

При этом ввезенные из-за рубежа напитки за год подорожали примерно на 40%. Заметно подскочила стоимость вин из недружественных стран, на которые ввели повышенные ввозные пошлины.

В ответ российские компании наращивают импорт из стран Латинской Америки и ЮАР.

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