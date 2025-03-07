Ради семьи и себя: почему женщины в России готовы согласиться на меньший доход
«Известия»: женщины согласны зарабатывать меньше мужчин
Фото, видео: www.globallookpress.com/Jochen Sand
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Представительницы прекрасного пола все чаще делают осознанный выбор в пользу работы, которая позволяет им совмещать профессиональную деятельность с личными интересами и семейными обязанностями.
Женщины хотят меньше денег, чем мужчины. Интересную статистику в преддверии праздника публикуют «Известия», ссылаясь на сервис по поиску работы.
Так, гендерный разрыв в зарплатных ожиданиях в среднем составил 40 тысяч рублей. Мужчины претендуют на оклад в 114 тысяч рублей, а женщины — в 77 тысяч рублей.
Максимальная разница отмечается в сфере IT, финансов и продаж, минимальная — в области фитнеса и красоты, юриспруденции и строительства.
В статье говорится, что женщины добровольно соглашаются на более низкие оклады «в обмен» на большее количество свободного времени, чтобы посвящать его семье и детям.
Гендерный разрыв в зарплатах — не только российская проблема. В среднем в мире эта разница составляет около 25%.
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