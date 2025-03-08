Экс-игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров* переобъявлен в розыск

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 24 0

МВД переобъявило в розыск Ровшана Аскерова* по делу о реабилитации нацизма

МВД переобъявило в розыск экс-участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

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В апреле 2022 года в отношении него было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.

Бывший игрок телепрограммы «Что? Где? Когда?» и журналист Ровшан Аскеров* был переобъявлен в розыск. Об этом свидетельствует карточка из базы розыска МВД России.

«Розыск ведется в установленном порядке с использованием СМИ», — отмечается на сайте.

Аскеров в декабре прошлого года был внесен Минюстом в список иноагентов.  В апреле 2022 года в отношении него было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. По данным следствия, бывший «знаток» опубликовал в соцсети заведомо ложную информацию, порочащую имя маршала СССР Георгия Жукова.

Сам Аскеров в мае прошлого года заявил, что переехал в Азербайджан и возвращаться в Россию не намерен. Причиной отъезда стало несогласие Аскерова с проводимой на Украине российской спецоперацией.

Также в 2023 году Савеловский суд Москвы оштрафовал Ровшана на 40 тысяч рублей за публикацию без плашки иноагента.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов блогера и бывшего офицера КГБ Сергея Жирнова**.

* — признаны иноагентами в РФ, внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* * — признаны в РФ иноагентами.

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