Экс-игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров* переобъявлен в розыск

МВД переобъявило в розыск Ровшана Аскерова* по делу о реабилитации нацизма
Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников
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В апреле 2022 года в отношении него было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.
Бывший игрок телепрограммы «Что? Где? Когда?» и журналист Ровшан Аскеров* был переобъявлен в розыск. Об этом свидетельствует карточка из базы розыска МВД России.
«Розыск ведется в установленном порядке с использованием СМИ», — отмечается на сайте.
Аскеров в декабре прошлого года был внесен Минюстом в список иноагентов. В апреле 2022 года в отношении него было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. По данным следствия, бывший «знаток» опубликовал в соцсети заведомо ложную информацию, порочащую имя маршала СССР Георгия Жукова.
Сам Аскеров в мае прошлого года заявил, что переехал в Азербайджан и возвращаться в Россию не намерен. Причиной отъезда стало несогласие Аскерова с проводимой на Украине российской спецоперацией.
Также в 2023 году Савеловский суд Москвы оштрафовал Ровшана на 40 тысяч рублей за публикацию без плашки иноагента.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов блогера и бывшего офицера КГБ Сергея Жирнова**.
* — признаны иноагентами в РФ, внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* * — признаны в РФ иноагентами.
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