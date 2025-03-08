«Слишком уродлив»: Роналду пошутил над болельщиком

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 39 0

Криштиану Роналду назвал копирующего его внешность болельщика уродливым

Роналду назвал фаната уродом

Фото: FILIPE AMORIM/ТАСС

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Встреча знаменитого футболиста и фаната произошла перед матчем.

Футболист Криштиану Роналду назвал своего фаната слишком уродливым. Об этом сообщает «Спортс».

Нападающий «Аль-Насра» перед матчем 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии против команды «Аль-Шабаба» заметил необычного болельщика. Поклонник Роналду примерил на себя образ знаменитого футболиста.

«Бро, ты непохож на меня, ты слишком уродлив», — неоднозначно пошутил спортсмен.

Однако болельщик реакцию нападающего оценил, назвав Криштиану лучшим. Футболист в ответ показал своей «копии» большой палец.

Встреча двух команд завершилась ничьей. Счет в конце игры был 2:2.

Роналду играет за «Аль-Наср» с января 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Криштиану Роналду думает о завершении футбольной карьеры. Если команда «Аль-Наср», за которую он сейчас выступает, проиграет в Лиге чемпионов АФК, то нападающий всерьез рассмотрит вариант с уходом из спорта. Он просто не будет продлевать контракт с футбольным клубом, который истекает в июне.

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