Территорию вокруг здания оцепили аварийные службы.

В Лондоне босой мужчина забрался на Биг-Бен с флагом Палестины. Об этом сообщает The Guardian.

В публикации отмечается, что территория уже оцеплена экстренными службами. Неизвестный стоит без обуви на выступе здания на высоте нескольких метров и держит полотнище в руках.

«Полицейские были предупреждены о человеке, который взбирается на башню Елизаветы у здания парламента», — рассказал представитель местной полиции.

По словам правоохранителя, аварийные службы работают над безопасным разрешением ситуации. Подробности происшествия и личность нарушителя выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван проедет в Сиднее с российским флагом в честь акции, посвященной празднованию Дня защитника Отечества 23 февраля.

Иван отмечал, что местные правоохранительные органы запрещают демонстрантам на пророссийских митингах поднимать флаги через люки на крыше автомобилей, в то время как на других акциях подобные действия оказываются безнаказанными.