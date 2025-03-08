«Взбирается на башню»: босой мужчина поднялся на Биг-Бен с палестинским флагом

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 29 0

The Guardian: мужчина забрался на Биг-Бен с палестинским флагом

Мужчина поднялся на Биг-Бен с палестинским флагом

Фото: Reuters/Hannah McKay; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Территорию вокруг здания оцепили аварийные службы.

В Лондоне босой мужчина забрался на Биг-Бен с флагом Палестины. Об этом сообщает The Guardian.

В публикации отмечается, что территория уже оцеплена экстренными службами. Неизвестный стоит без обуви на выступе здания на высоте нескольких метров и держит полотнище в руках.

«Полицейские были предупреждены о человеке, который взбирается на башню Елизаветы у здания парламента», — рассказал представитель местной полиции.

По словам правоохранителя, аварийные службы работают над безопасным разрешением ситуации. Подробности происшествия и личность нарушителя выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван проедет в Сиднее с российским флагом в честь акции, посвященной празднованию Дня защитника Отечества 23 февраля.

Иван отмечал, что местные правоохранительные органы запрещают демонстрантам на пророссийских митингах поднимать флаги через люки на крыше автомобилей, в то время как на других акциях подобные действия оказываются безнаказанными.

+7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
89.14
-0.43 96.86
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

17:14
На 25 год карьеры: гимнастка Чусовитина выиграла этап Кубка мира
16:55
В подмосковных Химках погибла девочка, провалившаяся под лед
16:33
«Матерь бложья» Митрошина признала вину в полном объеме
16:23
Весна пришла! Температура в Москве обновила суточный рекорд
16:04
Российская армия ударом «Искандера» уничтожила заряжающую машину HIMARS
15:59
«Взбирается на башню»: босой мужчина поднялся на Биг-Бен с палестинским флагом

Сейчас читают

Блогера Александру Митрошину доставили в Москву для допроса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской