Пасынок главкома ВСУ устроит автопробег по Австралии с флагом России

Акция пройдет в честь празднования Дня защитника Отечества.
Фото: Ведомости/ТАСС
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Приемный сын главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван проедет в Сиднее с российским флагом в честь акции, посвященной празднованию Дня защитника Отечества 23 февраля. Об этом он рассказал в интервью aif.ru.
«Мы планируем проводить все новые и новые акции. Следующий пробег будет к 23 февраля. Конечно, местные власти пытаются все это ограничивать. На прошлую акцию 9 мая собралось огромное количество полицейских», — отметил он.
Иван добавил, что местная полиция запрещает демонстрантам на пророссийских митингах поднимать флаги через люки на крыше автомобилей, в то время как на других акциях подобные действия оказываются безнаказанными.
К слову, Иван Сырский неоднократно принимал участие в пророссийских акциях, которые проходили в Австралии. В феврале 2024 года он поздравил Россию со взятием Авдеевки и впервые публично заявил о том, что намеревается стать гражданином России.
Пасынок Сырского переехал в Австралию после развода родителей. Главком ВСУ на данный момент женат на Тамаре Харченко. В первом браке он воспитывал двух сыновей: приемного — Ивана и родного — Антона. По некоторым данным, оба сына Сырского давно прекратили с ним общение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Сырский высказался о новейшем российском ракетном комплексе «Орешник».
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