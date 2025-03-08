«Грязные слухи»: жена Петросяна назвала информацию о нахождении юмориста в реанимации фейком

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 41 0

Жена Петросяна назвала информацию о нахождении юмориста в реанимации фейком

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/bruhunova; 5-tv.ru

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Татьяна Брухунова опубликовала послание в личном блоге в соцсетях.

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла новость о том, что юморист находится в реанимации. Свое обращение к подписчикам она выложила в соцсетях.

Брухунова подтвердила, что ее супруг находится в больнице, но его состояние не критическое.

«Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что народный артист России Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии — фейк. Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни <…>, но к Петросяну это никакого отношения не имеет. Да, действительно, Евгений Ваганович находится в больнице, но не в реанимации», — сказала она на видео.

Супруга юмориста с самого утра поучает огромное количество сообщений и звонков от самых разных людей и решила лично развенчать все слухи.

До этого источник 5-tv.ru сообщал, что Петросяна госпитализировали в больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Однако представители юмориста никак не комментировали эти сообщения.

В последнее время довольно часто появляются тревожные новости о состоянии юмориста. Например, в феврале 2024 Петросяна доставили в медучреждение с переломом предплечья. Артисту провели операцию и установили титановые пластины методом остеосинтеза — соединения перелома фиксирующей конструкцией.

Ранее 5-tv.ru писал, что стилист Байрамов готов помочь Брухуновой сменить имидж.

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«Грязные слухи»: жена Петросяна назвала информацию о нахождении юмориста в реанимации фейком

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