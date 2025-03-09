Сама ты злая: жена Павла Мамаева резко ответила на вопрос в соцсетях

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

Жена футболиста Мамаева о своем злом выражении лица: Я эмоциональный человек

Супруга Павла Мамаева резко ответила на вопрос, почему она всегда выглядит злой

Фото: Instagram*/mamaeva_nadihope

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Подписчица Надежды Санько спросила о «всегда злом выражении лица» звезды.

Жена футболиста Павла Мамаева Надежда Санько объяснила, почему так часто выглядит недовольной. Порой звезда открыто вступает в диалог со своей аудиторией, обсуждает с подписчиками похудение, пластические операции, периодически отвечает на вопросы. Один из них вывел Санько из равновесия и она показала, как умеет отстаивать личные границы. Одна из поклонниц решила узнать, почему у звезды «все время злое лицо».

«Я думаю, злая вы. Либо очень зашоренная. У меня бывает разный взгляд, зависит от настроения, обстоятельств и так далее. Если вы всегда в одном положении, то ваша жизнь — застывшая кардиограмма. Я эмоциональный человек, часто проявляю эмоции и не сдерживаю их», — написала Санько.

Фото: Instagram*/mamaeva_nadihope

Нередко Санько приходится отвечать и на вопросы о бывшей жене ее возлюбленного Алане Мамаевой. Она одна воспитывает дочь от футболиста. Алана утверждает, что спортсмен платит мизерные алименты и не общается с наследницей, а Надежда пытается убедить публику в обратном. В качестве доказательства она даже раскрывала переписку Павла Мамаева с девочкой — мол, он-то хочет диалога, но ребенок его отталкивает.

Надежда и Алана когда-то приятельствовали. До тех пор как стало известно о романе Санько и Мамаева в 2021 году — практически сразу после развода спортсмен взял в оборот подругу бывшей. Сейчас супруги воспитывают двоих сыновей, периодически вовлекаясь в перепалки с Аланой Мамаевой. А футболист все еще переживает, что потратил на бывшую слишком много денег. Ранее, писал 5-tv.ru, он подал иск в суд о взыскании с нее крупной суммы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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