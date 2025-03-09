«Хороший результат»: как прошел визит Бадры Гунбы в Москву

В Абхазии, похоже, удалось преодолеть политический кризис. После волнений со стрельбой осенью все же провели президентские выборы в относительно спокойной обстановке. Уверенную победу в двух турах одержал Бадра Гунба. Его оппонент и лидер оппозиции Адгур Адзинба признал поражение.

Третьего марта ЦИК республики утвердил результаты выборов. Пятого марта с первым визитом Гунба отправился в Москву.

«Хочу поздравить, конечно, с победой на выборах. 54 с лишним — 54,7 процента вы набрали при явке 70 процентов. Хороший результат, я вас поздравляю», — сказал президент РФ Владимир Путин

«Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. В первую очередь, хотел бы отметить, что именно благодаря вашей поддержке, народа Абхазии и республики, в целом, сегодня Абхазия имеет возможность развиваться, выстраивать свои экономические отношения, главным образом с Российской Федерацией», — ответил на поздравления Бадра Гунба, президент Абхазии.

Гунба во время предвыборной кампании анонсировал несколько программ развития в республике, в том числе, для малого и среднего бизнеса с привлечением российских инвестиций.

Своеобразным символом дружбы стал концерт в Сухуми исполнителей России и Абхазии, в том числе на сцене выступали Mia Boyka, Хабиб, Игорь Николаев и «Руки вверх!». Песнями и танцами и результаты выборов отметили и поздравили женщин с их международным днем.

Интересное наблюдение — празднование Восьмого марта можно считать сообразной системой распознавания «свой-чужой». Отмечаете? Хорошо, у нас много общего. В Бразилии отмечают, на Кубе отмечают, в Китае тоже отмечают Международный женский день. На улицах Пекина особенно красочно. Правда там сейчас проходит и большое политическое событие — сессия Всекитайского собрания народных представителей. Это когда депутаты со всех уголков Поднебесной собираются раз в год, по весне обычно, чтобы наметить планы. 2025 год будет завершающим годом очередной пятилетки, на повестке — масштабное переоснащение промышленности с робототехникой, искусственным интеллектом, квантовыми компьютерами, технологией 6G.

На фоне очередного витка торговых войн с США, руководство Китая подчеркивает важность особых отношений с Россией, настоящая дружба, основана на общих интересах. Что характерно, от созыва к созыву увеличивается число женщин в составе китайского парламента, сейчас этот показатель 26,5%. Для сравнения: у нас в Государственной Думе — 17%, а в палате представителей Конгресса США — 34%. Так что, если вспомнить былой опыт соцсоревнований, нам и США, и Китай еще догонять и догонять.