В Берлине неизвестные подожгли семь автомобилей бундесвера

Вандалы устроили провокацию в сети вскоре после инцидента.

В Берлине неизвестные подожгли семь автомобилей Вооруженных сил Германии — бундесвера. Это было «показательное выступление» компании вандалов, которые позже заявили о себе в сети.

Как сообщается в материале газеты Bild, вскоре после инцидента нарушители порядка опубликовали видео: в этом ролике показано от первого лица, как несколько человек пробираются на охраняемую территорию и раскладывают бутылки с зажигательным веществом около военных машин. Злоумышленники назвали себя «Группой Agenda2029».

«Из здравого смысла в ночь на 7 марта на парковке мастерской MAN были подожжены семь транспортных средств бундесвера, потому что нам нравится только горящая военная техника», — заявили представители группировки.

В правоохранительных органах журналистам рассказали, что расследование происшествия взяла на себя полиция государственной охраны берлинского государственного управления уголовной полиции. Вандалов разыскивают по подозрению в политическом поджоге.

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