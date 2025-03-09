В Госдуме напомнили россиянам о длинных выходных в мае и июне

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 15 0

Это удалось благодаря переносу дополнительных дней отдыха после 23 февраля и 8 марта.

В Госдуме напомнили россиянам о длинных выходных в мае и июне

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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В период с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня россиян ожидают продолжительные выходные, поскольку нерабочие дни, которые должны были выпадать на 23 февраля и 8 марта, были перенесены. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил Ярослав Нилов, председатель комитета Государственной Думы по труду и депутат от партии ЛДПР, в воскресенье, 9 марта.

«Из-за 23 февраля будет дополнительный выходной 8 мая, таким образом мы будем отдыхать 8, 9, 10 и 11 мая. А из-за 8 марта у нас будет дополнительный выходной 13 июня, после 12 июня — Дня России. Будем отдыхать четыре дня — 12, 13, 14 и 15 июня», — напомнил парламентарий.

В начале марта в Государственной Думе предложили сделать выходными дни, связанные с религиозными праздниками, такими как Пасха и Троица. Депутат Дмитрий Гусев отметил, что в России православие играет важную роль в жизни людей, и Рождество уже является официальным выходным днем на федеральном уровне.

Кроме того, в некоторых регионах отмечают и другие религиозные праздники, такие как Ураза-байрам и Курбан-байрам, которые также могут стать выходными днями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Русской православной церкви (РПЦ) поддержали идею ввести выходные дни на Пасху.

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