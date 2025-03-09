Bloomberg: США изменят формулировки по России в проекте заявления G7

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 46 0

Bloomberg: США ослабят позицию по России в проекте итогового заявления G7

Bloomberg: США изменят формулировки по России в проекте заявления G7

Фото: Reuters/Maxim Shemetov

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Решение будет принято по завершении саммита глав МИД в Квебеке.

США смягчили формулировки в итоговом заявлении G7 по России, отклонив предложение Канады о создании специальной группы для борьбы с российским «теневым флотом» танкеров. Об этом сообщает Bloomberg.

Основное внимание в проекте заявления теперь уделено Китаю, и Америка настояла на более жестких формулировках в отношении Пекина. Также в документе исключено слово «санкции», а вместо фразы о «способности России поддерживать свою войну» на Украине теперь говорится о ее возможности «получать доходы».

Саммит министров иностранных дел стран G7 в Квебеке, на котором и должно быть принято итоговое заявление, еще не завершен, и возможно, что итоговый документ будет изменен. Американская сторона также добивается прямого упоминания Китая в контексте безопасности на море, что связано с его активностью в Южно-Китайском море.

Тем не менее, отношения между США и их западными союзниками продолжают ухудшаться, что добавляет неопределенности в будущие переговоры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США приостановили поставки оружия на Украину.

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