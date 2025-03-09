На Украине произошел крупный сбой в системе платежей Visa и Mastercard

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На Украине зафиксирован масштабный сбой в работе карт Visa и Mastercard

На Украине произошел массовый сбой в работе Visa и Mastercard

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Причины массовых проблем с картами не уточняются.

Жители Украины столкнулись с проблемами при использовании карт Visa и Mastercard. Об этом 9 марта сообщило издание Страна.ua.

По информации издания, в Киеве и других городах страны возник масштабный сбой в работе популярных платежных систем. Пользователи не могут расплатиться картами в супермаркетах, а также сталкиваются с трудностями при переводе средств через мобильные приложения. На данный момент официальных комментариев от Visa и Mastercard нет.

Что именно вызывает сбой, пока не ясно, но массовые проблемы с картами создают неудобства для тысяч украинцев, ежедневно зависимых от электронных расчетов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на фоне слухов о возможном возобновлении трансграничных платежей в России, мошенники начинают массово рассылать фишинговые сообщения, притворяясь банками.

В конце февраля владельцы карт Visa и Mastercard стали жертвами мошеннической атаки: получив ссылку для «валидации», они переходят на фальшивую страницу банка, где вводят личные данные. Эти действия открывают доступ преступникам к информации, а также могут привести к установке вредоносных программ, способных удаленно контролировать устройство.

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