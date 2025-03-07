Исполнитель ценит желание друзей его порадовать.

Народный артист РФ, эстрадный певец Михаил Шуфутинский по-особенному относится к общению с женщинами. Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на 10-й юбилейной церемонии награждения Российской национальной премии «Виктория».

Отвечая на вопрос о надетых в качестве элементов образа кольцах, он пояснил, что они являются подарками близких товарищей.

«Мне друзья дарят всякие разные вещи, не потому что я большой фанат ювелирных украшений. Совершенно нет. Просто они хотят сделать мне приятно», — отметил он.

Среди приятелей артиста есть и женщины, которые также, по словам Шуфутинского, желая его порадовать, дарят аксессуары. Михаил Захарович всегда принимает их презенты. Он считает, что внимает представительниц прекрасного пола не следует отвергать, так как иное поведение грешно.

«Женщинам отказывать нельзя. Это грех. Поэтому я от женщин тоже принимаю», — подытожил музыкант.

Шуфутинский состоит в отношения с танцовщицей Светланой Юразовой уже более десяти лет. Поступала информация, что пара официально поженилась. До этого возлюбленная артиста долгое время работала в танцевальном балете музыканта. Она была тайно влюблена в Шуфутинского, который почти на 30 лет старше. Исполнитель в свою очередь тоже проявлял интерес к женщине. Однако оба тогда были несвободны. Сблизились Юразова и певец лишь после того, как второй овдовел.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шуфутинский приобрел отдельную квартиру для своих наград. Он уточнял, что это однокомнатная жилплощадь, расположенная в Москве.