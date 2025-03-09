Новые выбросы мазута обнаружили на береговой линии Анапы

В ходе мониторинга состояния пляжей после аварии с участием танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе на береговой линии Анапы были обнаружены новые следы мазута. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Повторные выбросы мазута на своих участках также выявили команды Кавказского, Мостовского и Лабинского районов», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Также мазут был обнаружен в районе между селом Витязево и станцией Благовещенской. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать бригады из Красноармейского района и Геленджика.

Кроме того, мазут был обнаружен в Абинском и Выселковском районах. По информации от представителей ведомства, объем разлившегося мазута незначителен.

Правительство Российской Федерации дополнительно выделило 104,8 миллиона рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Эти средства будут использованы Росморречфлотом для закупки боновых заграждений и биосорбента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с побережья мыса Панагия вывезли последние фрагменты танкера «Волгонефть-239».