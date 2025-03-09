«В ней будет мой ответ»: Седокова написала первую песню после смерти Яниса Тиммы

Певица поделилась в соцсети отрывком композиции.

Певица Анна Седокова вернулась к творческой работе и написала первую песню после смерти бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом знаменитость сообщила в личном блоге.

«Я вернулась на студию и написала песню. В ней будет мой ответ и моя история», — написала артистка.

Также Седокова поделилась отрывком песни: «Прошелся по нашей любви с небывалой и странной жестокостью». Очевидно, что композиция посвящена ее непростым, как признавалась ранее артистка, отношениям с Тиммой.

Фото: Instagram*/annasedokova

Тело Яниса Тиммы было найдено в одном из московских хостелов 17 декабря 2024 года. Баскетболист совершил самоубийство. Трагедия произошла через неделю после его развода с Седоковой. Пара прожила в браке четыре года.

Церемония прощания со спортсменом прошла 27 декабря в Риге. Проводить его в последний путь пришли все родственники, но самой Седоковой не было. После гибели экс-супруга она попала в больницу с нервным срывом.

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