«В ней будет мой ответ»: Седокова написала первую песню после смерти Яниса Тиммы

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 43 0

Седокова написала первую песню после смерти Яниса Тиммы

Седокова написала первую песню после смерти Яниса Тиммы

Фото: © РИА Новости/ Анатолий Медведь

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Певица поделилась в соцсети отрывком композиции.

Певица Анна Седокова вернулась к творческой работе и написала первую песню после смерти бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом знаменитость сообщила в личном блоге.

«Я вернулась на студию и написала песню. В ней будет мой ответ и моя история», — написала артистка.

Также Седокова поделилась отрывком песни: «Прошелся по нашей любви с небывалой и странной жестокостью». Очевидно, что композиция посвящена ее непростым, как признавалась ранее артистка, отношениям с Тиммой.

Фото: Instagram*/annasedokovaФото: Instagram*/annasedokova

Тело Яниса Тиммы было найдено в одном из московских хостелов 17 декабря 2024 года. Баскетболист совершил самоубийство. Трагедия произошла через неделю после его развода с Седоковой. Пара прожила в браке четыре года.

Церемония прощания со спортсменом прошла 27 декабря в Риге. Проводить его в последний путь пришли все родственники, но самой Седоковой не было. После гибели экс-супруга она попала в больницу с нервным срывом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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