«Запросы о-го-го»: Юлианна Караулова обзавелась квартирой в центре столицы

Для этого певице пришлось взять ипотеку.

Певица Юлианна Караулова три месяца назад взяла в ипотеку четырехкомнатную квартиру в самом сердце Москвы. Об этом звезда сообщила в ходе интервью в программе на федеральном телеканале.

«У нас запросы были о-го-го! Для моего супруга было очень важно, чтобы квартира была на последнем этаже, чтобы над нами никто не ходил. У него очень хороший слух, он музыкант, он слышит все. Его это раздражает. Я хотела, чтобы квартира была на две стороны, чтобы хорошо проветривалась», — поделилась артистка критериями выбора жилья.

Знаменитость также добавила, что торговалась, когда оформляла документы. По данным рынка недвижимости, ее покупка оценивается более чем в 80 миллионов рублей.

Тем не менее Караулова все еще живет за городом. Ее семья не переехала на новое место, потому что не хочет разлучать ребенка с друзьями в детском саду.

«Когда уже мы практически все обставили, я поняла, что в пешей доступности нет нормального детского сада. И вот это конкретный залет. Ну, будем возить, что поделать», — рассказала о своей оплошности исполнительница.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Караулова прибегала к процедурам красоты.