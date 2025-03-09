Трамп: Зеленский забирал у США деньги при Байдене, как «конфеты у ребенка»

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 33 0

Американский лидер отметил, что Киев так и не проявил никакой благодарности за оказанную Вашингтоном поддержку.

Фото, видео: Reuters/Carlos Jasso;5-tv.ru

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Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский отбирал у администрации своего предшественника Джо Байдена деньги, как «конфеты у ребенка». Об этом американский политик высказался в интервью на канале Fox News.

По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден полностью утратил контроль над Зеленским, который по-хамски вел себя с американским истеблишментом.

«При Байдене Зеленский забирал деньги у этой страны, как конфеты у ребенка. Это было так легко, с тем же самым подходом», — возмущается политик.

При этом, как отмечает Трамп, несмотря на столь обширную поддержку США, Зеленский не выражает никакой благодарности, что не может не раздражать Штаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский будет отсутствовать на встрече представителей Вашингтона и Киева, которая состоится в Саудовской Аравии.

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