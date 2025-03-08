Зеленский не будет участвовать в переговорах Украины с США в Саудовской Аравии

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 55 0

Диалог в Эр-Рияде пройдет между делегациями Украины и США, а не лидерами стран.

Переговоры по Украине в Саудовской Аравии пройдут без Зеленского

Фото: Reuters/ТЕТЬЯНА ДЖАФАРОВА

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Президент Украины Владимир Зеленский будет отсутствовать на встрече представителей Вашингтона и Киева, которая состоится в Саудовской Аравии. Так и было изначально запланировано. Соответствующее заявление сделала журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик на своей странице в социальной сети.

По словам Хайнрик, предстоящая встреча пройдет в формате, при котором нет необходимости в присутствии глав стран.

«Зеленского не ожидали там увидеть. Был неточный репортаж CBS, в котором говорилось, что он присоединится, — мы проверили факты. [Президент США Дональд] Трамп тоже не будет присутствовать, так что это не встреча лидеров», — поделилась она результатами журналистского расследования в посте.

По текущей информации, ключевой темой грядущего диалога государств станет стабилизация ситуации на Украине и прекращение там военных действий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что администрация президента США Дональда Трампа уведомила Россию о предполагаемом составе американской делегации, которая направится на переговоры в Эр-Рияд по украинскому вопросу во вторник.

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