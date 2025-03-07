«Надо восстанавливать»: Захарова высказалась о перезагрузке отношений РФ с США

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 28 0

Захарова: РФ будет ориентироваться на шаги США в вопросе перезагрузки отношений

Захарова назвала ориентиры РФ в процессе перезагрузки отношений с США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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На днях администрация Трампа проинформировала Россию о предварительном составе своей делегации на переговорах по украинскому вопросу.

Россия будет ориентироваться на конкретные дела и шаги со стороны США в перезагрузке межгосударственных отношений. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с агентством РИА Новости.

«Есть понимание, что эти отношения надо восстанавливать. А дальше будем ориентироваться на конкретные дела и шаги с той стороны», — ответила Захарова.

По ее словам, Россия смотрит на ситуацию с реализмом. Помимо этого, установлены контакты, которые «прорабатываются, отрабатываются».

Также на днях администрация американского президента Дональда Трампа проинформировала РФ о предварительном составе своей делегации на переговорах по украинскому вопросу. Состав переговорной группы уже обсуждался с советником Белого дома по национальной безопасности Майком Уолтцем.

Впервые делегации России и США переговорили 18 февраля в Эр-Рияде. Тогда на встрече госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров решили создать переговорные команды и начать работу по поиску путей урегулирования украинского конфликта.

После этого, 27 февраля, прошла вторая встреча делегаций России и США в Стамбуле. На ней обсуждалась работа дипломатических миссий государств в Вашингтоне и Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Трамп хочет начать переговоры с Россией о ядерном разоружении.

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