Одному из самых культовых актеров и мастеров боевых искусств Чаку Норрису исполнилось 85 лет. Его по праву можно назвать человеком-легендой — он не потерпел ни одного поражения с 1968 года, дружил с Брюсом Ли, основал собственное боевое искусство, стал первым обладателем черного пояса восьмой степени по тхэквондо, был военным летчиком первого класса и, разумеется, снялся более чем в пятидесяти фильмах и сериалах.

В честь юбилея самого брутального мужчины в мире 5-tv.ru вспоминает его удивительную и насыщенную биографию.

Трудное детство

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Забавно, но Чак Норрис — это всего лишь псевдоним знаменитого актера. На самом деле его зовут Карлос Рэй Норрис, и он родом из крошечного американского города Райан в штате Оклахома — население его родного городка сегодня составляет всего 600 человек.

Его детство пришлось на годы Второй мировой войны, ведь родился будущий актер в 1940 году. Его отец, работавший механиком и водителем, вскоре после рождения сына отправился воевать за океан, и после окончания войны вернулся к семье.

Когда Чаку было 16 лет, его родители развелись, и он вместе с мамой и братьями несколько раз переезжал с места на место в поисках лучшей жизни.

В будущем актер вспоминал, что его детство выдалось скучным и весьма унылым — в школьные годы он был одинок и очень застенчив, а учеба давалась ему с трудом.

Боец Чаки

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В возрасте 18 лет, решив пойти по стопам отца, юноша поступает на службу в ВВС США. Именно в армии он получил свое знаменитое прозвище Чак и заинтересовался боевыми искусствами, начав изучать Тан Су До.

Вернувшись со службы, Норрис попытался устроиться на работу полицейским, однако, пока он дожидался ответа, его с головой увлекли боевые искусства, которым он и решил посвятить всю свою жизнь.

Вскоре он стал участвовать в соревнованиях, однако успех пришел к нему далеко не сразу — свои первые два боя он проиграл, однако поражения не сломили его дух, и к 1967 году он уже весьма успешно выступал на турнирах по карате и был владельцем шести школ боевых искусств.

В 1968 году Норрис потерпел десятое и последнее поражение в своей карьере — с тех пор он остается непобежденным.

По разным оценкам, за свою спортивную карьеру он выиграл от 160 до 180 поединков и два раза окончил бой ничьей. Он также неоднократно становился чемпионом США и даже мира по карате, а также удостаивался титула «Боец года».

Из спорта в кино и обратно

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В 1968 году он знакомится с человеком, который стал для молодого человека настоящим наставником и проводником в мир кино. Речь, конечно же, идет о культовом актере и спортсмене Брюсе Ли.

Они познакомились во время соревнований, и вскоре их приятельские отношения переросли в дружбу и наставничество. В 1972 году Норрис сыграл роль заклятого врага Брюса Ли в получившем широкое признание фильме о боевых искусствах «Путь дракона», собравшем гигантскую кассу по всему миру и ставшем одним из самых успешных фильмов года, побив рекорды предыдущих фильмов Ли.

Спустя несколько лет, в 1974 году, один из учеников Норриса, актер Стив Маккуин, порекомендовал тому записаться в актерскую школу при киностудии Metro-Goldwyn-Mayer. Так началась его профессиональная карьера, которая достигла своего пика в 1980-х годах.

В 1990 году Чак Норрис, который уже на протяжении более 20 лет был крайне авторитетной личностью в мире спорта, решает собрать все свои знания и умения воедино и разработать собственный стиль боевых искусств.

Он получил название Чон Кук До, что в переводе с китайского обозначает «Универсальный путь», однако его также можно перевести как, например, «Путь 1000 земель» или «Путь многих земель».

Стиль претерпел множество изменений в названии, став известным как Чон Кук До в 1990-х годах и чаще всего называемый «Системой Чака Норриса» в настоящее время.

Индивидуальный подход

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Чон Кук До основан на стилях традиционного тхэквондо, таких как Тан Су До и Му Дук Кван Тхэквондо. Помимо техник из традиционных боевых искусств, Чон Кук До содержит в себе удары ногами в прыжке, стойку на корточках и различные виды блоков.

При разработке собственного стиля Норрис использовал не только знания, полученные им за долгие годы спортивной карьеры, но и опыт боевой подготовки в армии. Помимо правил ведения боя, стиль Чака Норриса также включает в себя десять правил из его собственного кодекса чести.

К ним, например, относятся обязательства развивать свой потенциал до максимального уровня, забыть ошибки прошлого, окружить любовью и заботой свою семью, искать хорошее во всех людях и уважительно относиться даже к тем, с кем ты в корне не согласен.

За годы своего существования основанная Норрисом Объединенная Федерация боевых искусств выпустила более 3000 обладателей черных поясов и насчитывает более 90 школ по всему миру.

Невыдуманные истории

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В середине 2000-х годов популярность Чака Норриса вновь взлетела до невиданных высот, а причиной тому послужили интернет-мемы. Среди пользователей сети стали расходиться шутливые факты о невероятной крутости Чака Норриса, который якобы может досчитать до бесконечности, является единоличным обладателем всех возможных мировых рекордов, сбивает машины, когда переходит дорогу и так далее.

Масла в огонь популярности мемов с Норрисом подливала его роскошная рыжая борода и умение виртуозно наносить удары ногами с разворота, которыми он расправлялся с врагами во множестве фильмов со своим участием.

В интернете даже стали появляться генераторы фактов о Чаке Норрисе, которые плодили новые удивительные слухи о популярном актере.

Вскоре в продаже даже стали появляться книги, целиком состоящие из выдуманных фактов про Чака Норриса и называвшие его «величайшим человеком в мире» и «самым крутым парнем в истории».

Терпение не бесконечное

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Сам Норрис, которому на тот момент было уже за 60, отреагировал на подобные шутки весьма спокойно. Он признался, что старается не воспринимать выдуманные факты о себе всерьез и надеется, что популярность шутливых фактов о нем поможет привлечь внимание к его настоящим заслугам.

Однако фанатов Норриса было уже не остановить. В ответ на заявление актера интернет-юмористы выпустили отредактированную версию слов Чака, в которой он якобы признавал все свои выдуманные заслуги, однако в конце отказывался от них, заявляя, что все эти достижения на самом деле принадлежат Иисусу Христу.

В какой-то момент раздраженный чрезмерным вниманием Норрис даже пытался судиться с авторами небылиц про себя, однако вскоре сменил гнев на милость, отозвал иск и выпустил собственную книгу, которая состояла из не менее впечатляющих, но абсолютно реальных фактов об актере.

К слову, любимыми выдуманными фактами самого Норриса являются утверждение, что он якобы умеет делить на ноль, а также что его лицо хотели добавить к лицам четырех американских президентов, высеченных на горе Рашмор, однако горная порода оказалась недостаточно твердой для изображения его легендарной бороды.

Вечно молодой

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Сегодня Чак уже отошел от съемок в кино, однако он и не думает уходить на покой. Бывший актер уже более 30 лет занимается благотворительностью, спонсируя развитие детского спорта, а также вкладывая деньги в фонды по борьбе с различными болезнями и бедностью по всему миру.