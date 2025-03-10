Строительство новых школ: как прошла встреча Путина с главой Пермского края

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Путин встретился с главой Пермского края

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Особое внимание уделили вопросам образования.

400 семей участников специальной военной операции (СВО) из Пермского края получили единовременную выплату при рождении ребенка — в размере 128 тысяч рублей. Об этом сегодня на встрече в Кремле президенту России Владимиру Путину доложил губернатор области Дмитрий Махонин.

Он подчеркнул, что поддержка бойцов СВО и их родных — одна из ключевых задач региона. Особое внимание также уделяют вопросам образования и состоянию школ.

Устаревшие здания — ремонтируют и активно строят новые. Однако пока, как отметил президент, этой работы недостаточно, чтобы расписание уроков можно было составлять без распределения учеников во вторую смену — свыше 25% школьников учатся по вечерам.

«Мы построили за последний год 36 школ, и еще 30 школ мы построим в следующую пятилетку. И на сегодняшний момент мы понимаем, как нам снижать количество ребят, которые ходят во вторую смену. Кроме того, очень важно, мы большое внимание уделяем дополнительному образованию, и 97% детей имеют возможность получать дополнительное образование, это тоже очень важно», — сообщил Махонин.

«То есть над школами, над строительством школ, над капитальным ремонтом вы работаете? Еще, я смотрю, у вас третье место по темпам расселения аварийного жилья», — отметил глава государства.

По словам главы Пермского края, вопрос с аварийными домами решается с использованием особых механизмов.

Они позволяют привлекать на эти цели не только бюджетные деньги, но и частных инвесторов. Речь, к примеру, о программе комплексного развития территорий.

Застройщикам регион предоставляет определенные льготы, а они взамен — выделяют квартиры в новых комплексах под расселение жителей.

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