«Володя навсегда»: в Москве почтят память экс-солиста группы «На-На»

Владимир Левкин умер в ноябре 2024 года, но поклонники не забывают об исполнителе до сих пор.

На 31-м участке Троекуровского кладбища в Москве планируется установить памятник экс-солисту поп-группы «На-На» Владимиру Левкину. О том, как будет выглядеть обновленная могила исполнителя, сообщило издание aif.ru.

«Это должно быть что-то чистое, белое, воздушное. Как гроб, как песня, как он сам», — передали в материале пожелания поклонников артиста.

На данный момент, на участке, где похоронен певец, есть только множество цветов, крест из дерева, который ставили на первое время, и портретная фотография Левкина. На ней он запечатлен уже тяжело больным, но все еще дарящим свою улыбку миру.

Целых 20 лет Владимир Левкин страдал от онкологического заболевания. Он скончался в 57 лет 17 ноября 2024 года. О нем до последней секунды жизни заботились его жена и дочери. Семья, по словам работников кладбища, и сегодня продолжает регулярно навещать могилу любимого мужа и отца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Владимир Левкин жил в последние годы.