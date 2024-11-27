«Он никогда не жаловался»: как Владимир Левкин жил последние годы

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Иван Лесюк
Иван Лесюк Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 32 0

Коллеги запомнили Владимира Левкина не только как талантливого человека, но и как бойца. Почему он так скоропостижно ушел, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Фото, видео: Сергей Булкин/ТАСС; 5-tv.ru

Не стало Владимира Левкина. Что послужило причиной скоропостижной смерти молодого и полного сил бывшего солиста группы «На-На»? Кто из звезд пришел проводить его в последний путь? И смог ли артист помириться с продюсером Бари Алибасовым, с которым не общался много лет? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это, конечно же, лирический герой. Человек, которым любовалась вся, скажем так, женская половина 1990-2000-х. И в то же время в нем был настоящий мужчина», — заявил певец Денис Майданов.

Друзья и поклонники простились с Владимиром Левкиным. Экс-солист группы «На-На» умер 17 ноября в реанимации Боткинской больницы. Ему было 57 лет.

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«Ощущение было, как будто умер родной человек. Мы с ним разговаривали 14 ноября. Он поздравлял дочь мою с днем рождения», — рассказал певец Павел Соколов.

Новость об уходе Левкина потрясла весь шоу-бизнес. Артист не жаловался на проблемы со здоровьем. Посещал светские мероприятия. 1 ноября отыграл большой сольный концерт. А 9-го принял участие в юбилейном вечере композитора Александры Пахмутовой. В тот день Владимир спел песню с символическим названием «Надежда». Зрители отметили, что певец похудел. И удивились, почему он не снимал темных очков. Но никто не мог и предположить, что это выступление станет для него последним.

«Буквально дня три назад мы виделись на премьере фильма. В этом году вообще часто виделись, гастролировали вместе», — поделился певец Пит Джейсон.

Шеф-повар Василий Емельяненко снимался вместе с Левкиным в кулинарном шоу на Пятом канале. Он вспоминает: Владимир чувствовал себя прекрасно. Много шутил, провел экскурсию по своему участку. Ничто не предвещало беды.

«На кухне, когда мы вместе готовили, он был такой бодрый, улыбался даже. Он так как-то подавал всегда себя с апломбом. И это приятный апломб, когда ты видишь человека, уверенного в себе и знающего себе цену. Понимающего, что он сделал в этой жизни, что принес нашему обществу, людям», — выразил мнение телеведущий Василий Емельяненко.

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В 90-е портреты Владимира Левкина висели у миллионов российских девчонок. Хиты группы «На-На» звучали на всех дискотеках. Левкин был солистом вплоть до начала 2000-х. Говорил, что устал быть одним из «на-найцев» и захотел покорять собственные вершины. Но в 2003-м ему стало не до творчества. Врачи поставили Левкину страшный диагноз — рак лимфатической системы четвертой стадии.

«Он никогда не делился этими слезами, которые у него были. Он, как истинный боец, сражался с заболеванием», — высказалась певица Виктория Пьер-Мари.

Артист перенес две пересадки костного мозга и несколько курсов химиотерапии. Не мог вставать без посторонней помощи и уже не надеялся на чудо. Однако лечение помогло, Левкин вошел в ремиссию. Он снова женился, стал отцом во второй раз. В каждом интервью признавался в любви супруге Марине, которую ласково называл Марусей. И был уверен, что все плохое позади. Но ошибся.

В 2020-м рак снова вернулся в семью звезды. На этот раз к старшей дочери Владимира. Во время обследования врачи нашли у Виктории опухоль мозга. К счастью, стадия оказалась начальной. И благодаря своевременному лечению новообразование смогли удалить. Болезнь сблизила Левкина с наследницей. Они стали чаще общаться.

«Конечно, грело это его, наверное, вдохновляло и поднимало на все. И на победы на все над теми проблемами, с которыми он боролся, со здоровьем. Он никогда не жаловался вообще, никогда. Никогда не говорил: а мне это бы, это. Нет. Все по-простому, по-житейскому, все о творчестве, все вперед», — подчеркнул певец Паскаль.

СМИ пишут: Левкин попал в больницу 15 ноября. Он жаловался на слабость, одышку и высокую температуру. Врачи пытались стабилизировать состояние артиста. Но ничего не помогало. Через два дня сердце Владимира остановилось. По сообщениям прессы, у музыканта развилась застойная пневмония на фоне рака, который вновь атаковал его организм.

«Все это время держал руку на пульсе, был на связи с Марусей. Крайний раз мы с ней разговаривали около часа ночи накануне того, как Володя ушел. И, в общем-то, прогнозы были оптимистические. Мы все верили, что все будет хорошо. Но потом что-то пошло не так, и Володи не стало. Я об этом узнал в аэропорту Саратова», — поделился заслуженный артист РФ Кай Метов.

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«Мы знали, знали все, что он прошел, что он пережил. Но мы никогда не думали, что это случится так поспешно. Понимаете? Мы думали, что он и в этот раз сможет побороть и дальше жить. Но, к сожалению…» — рассказала певица Ева Вайс.

На похоронах коллеги артиста выражали соболезнования жене и дочерям певца. Попрощаться с другом приехали и «на-найцы».

«Запомнилось, как он всегда уединялся и писал стихи. Закрывался в ванной, брал гитару. Это его была фишка. А я говорю: „Почему ты играешь в ванной? Зачем?“. „Тут“, — говорит, — „акустика хорошая“. Брал гитару, играл и писал стихи», — вспомнил участник группы «На-На» Вячеслав Жеребкин.

Бари Алибасов на панихиде не появился. После ухода Левкина из группы у них с продюсером были натянутые отношения. Бари не нравилось, что Владимир на своих концертах исполнял хиты «На-На». И даже хотел подавать на певца в суд. Но тот не понимал претензий.

«Песни давно уже народные», — говорила жена певца Марина Левкина (Ичетовкина).

«Да, песни народные. И то, что поет народ в караоке и не только караоке, слава богу, слава богу», — подтверждал Владимир Левкин.

«Мне кажется, у него все-таки что-то с головой. Потому что нормальный человек понимает, что, воруя чужое, он может за это понести ответственность», — отмечал продюсер.

Но трагедия заставила Алибасова забыть старые обиды. На похороны шоумен не пришел из-за проблем со здоровьем. А в своем видеообращении к подписчикам, говоря о Левкине, с трудом сдерживал слезы.

«Я счастлив, что все-таки мне жизнь подарила этого прекрасного, талантливого человека. И я с ним долгие годы работал рядом. Вова, ты вечный», — высказался заслуженный артист РФ Алибасов.

Память о Владимире Левкине будет жить в сердцах его поклонниц. И в дочерях, которых он так сильно любил. Младшая Ника пошла по стопам отца. И часто выходила на сцену вместе с ним. Теперь девочке придется выступать одной. Но поддержка папы останется с ней навсегда.

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