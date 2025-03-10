«Цветы — не романтичный подарок»: Дмитрий Чеботарев редко балует свою жену подарками

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Актер Дмитрий Чеботарев редко балует свою жену подарками

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Как на это реагирует супруга актера?

Актер Дмитрий Чеботарев признался, что редко балует свою жену подарками. Цветы, по его мнению, — это слишком банальный и «не очень романтичный» презент. Подробностями личной жизни артист поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Цыгане. Улица Шекспира» в столичном кинотеатре «Художественный».

Но, видимо, его супруга, актриса Елизавета Климова, не чувствует себя обеленной вниманием. В этом году пара отметит медную свадьбу. Чеботарев признался, что был немного удивлен тем, что их совместная жизнь достигла именно этого рубежа.

«2 июня будем праздновать», — сказал он.

Дмитрий и Елизавета познакомились на съемках одного из фильмов. В 2018 году они поженились, а вскоре у пары родилась дочь Иванна. В 2023 году семья пополнилась еще одним членом — сыном Каем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Чеботарев застеснялся, рассказывая о своем подвиге на съемках сериала «Челюскин. Первые».

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«Цветы — не романтичный подарок»: Дмитрий Чеботарев редко балует свою жену подарками

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