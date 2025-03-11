Расчет «Акации» настиг бежавших из Великой Новоселки боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как расчет «Акации» громит позиции боевиков ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Чтобы запутать противника, артиллеристы постоянно маневрируют, каждый раз выбирают новые огневые позиции.
Артиллеристы группировки войск «Восток» ударили по подразделениям ВСУ, сбежавшим из Великой Новоселки. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Врага настигли расчеты самоходных гаубиц «Акация». Взаимодействуя с комплексами БПЛА наши бойцы в круглосуточном режиме выполняют боевые задачи. Чтобы запутать противника, артиллеристы постоянно маневрируют, каждый раз выбирают новые огневые позиции.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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