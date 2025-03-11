Жители Астрахани через суд добились отмены резкого повышения налогов

Жители Астрахани доказали, что справедливость можно отстоять. Местные депутаты резко взвинтили налог на имущество, из-за чего суммы платежей выросли в несколько раз. Изменения затронули практически все категории граждан: от многодетных мам до бизнесменов.

Чиновники объяснили свое решение необходимостью спасти бюджет. Правда, жители не оценили такого подхода и отправились в суд. О деталях истории рассказал корреспондент «Известий» Артем Лепехин.

Протяжное «Ура» из здания суда разносится, кажется, по всей Астрахани. Хотя в вестибюле лишь малая часть людей, которые через суд смогли доказать: местные депутаты повысили налог на имущество незаконно. Коллективный иск подали 1300 жителей города.

Судебные заседания длились около месяца. Желающих посетить их было настолько много, что работникам суда пришлось выделять дополнительные площади, чтобы разместить всех желающих и организовать там видеотрансляцию.

В ноябре прошлого года Астраханские парламентарии решили залатать дыры в городском бюджете повышением ставки налога на имущество в 4 раза. Для физических лиц она выросла с 0,1 до 0,3%, а для бизнеса — с 0,5 сразу до 2%. Повышение ставки наслоилось на выросшую кадастровую стоимость объектов. И людям пришлось платить в десять раз больше.

«На мою трешку, в которой я проживаю, налог был 1452 рубля, а должен стать 13693 рубля», — рассказала в суде жительница Астрахани Вера Макаренко.

Тарифы для бизнеса душили еще сильнее.

«Вчера помещение стоило десять тысяч рублей, а в 2026 году я отдам за это помещение сто тысяч рублей. А если у меня их несколько штук, я отдам миллион или два», — объясняет суда предприниматель Андрей Столяров.

Решение о повышении налога, по словам главы местной думы, должно было принести бюджету Астрахани около миллиарда дополнительных рублей. Вот только почему они должны были быть взяты из карманов простых жителей, никто внятно так и не объяснил. Сначала жители оббивали пороги инстанций, пытались выйти на диалог с депутатами, чтобы их вразумить, но ничего не менялось, поэтому и решили пойти в суд.

«Это своего рода такой не юридический, а социальный, да, то есть, прецедент, когда люди смогли добиться судебным решением отмены такого важного момента», — рассказал секретарь Астраханского областного комитета КПРФ Халит Аитов.

И не исключено, что благодаря этому прецеденту подобные иски могут появится и к городским думам других городов.

«Регулируется это все в первую очередь налоговым кодексом. И налоговый кодекс предусматривает обязанность органов, в данном случае органов местного самоуправления, устанавливающего налоговые ставки, учитывать фактическую способность налогоплательщиков к уплате налога. То есть налог должен быть посильным для уплаты всем (налогоплательщикам — Прим. ред.) без исключения, на которых распространяется эта обязанность по уплате этого налога», — объяснил юрист Дмитрий Ломакин.

Иск против обновленного налога на имущество Астраханский областной суд удовлетворил.

Решение городской думы об увеличении ставок признаны недействующими. Повышения налога не будет, по крайней мере, пока местные парламентарии не придумают новый способ залатать дыры в дефицитном городском бюджете.