Авария с участием скорой помощи произошла в центре Волгограда
В результате столкновения пострадал один человек.
Фото, видео: 5-tv.ru
В центре Волгограда в серьезную аварию попал автомобиль скорой помощи.
Судя по записи с камер наблюдения, врачи ехали с включенной сиреной. На перекрестке в них врезалась легковушка.
От удара у «скорой» вырвало колесо. Она пролетела несколько метров, разбрасывая обломки.
В результате пострадал один человек. Его отвезли в больницу.
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