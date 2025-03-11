Авария с участием скорой помощи произошла в центре Волгограда

В центре Волгограда в серьезную аварию попал автомобиль скорой помощи.

Судя по записи с камер наблюдения, врачи ехали с включенной сиреной. На перекрестке в них врезалась легковушка.

От удара у «скорой» вырвало колесо. Она пролетела несколько метров, разбрасывая обломки.

В результате пострадал один человек. Его отвезли в больницу.